Kitzingen vor 1 Stunde

Gute Gespräche und Musik beim Seniorennachmittag

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Siedlerbund seinen schon traditionellen Seniorennachmittag in der SSV-Sportgaststätte. Etwa 35 Besucher verbrachten den Nachmittag gemeinsam bei Kaffee und Kuchen, der vom Siedlerbund gespendet wurde, heißt es in einer Mitteilung. Gute Gespräche, kleine Anekdoten von Besuchern und die musikalische Umrahmung von Thomas Bambach (im Bild links neben der Vorsitzenden Andrea Schmidt) rundeten den geselligen Nachmittag ab.