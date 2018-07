Michelfeld vor 1 Stunde

Gute Ergebnisse der Michelfelder Feuerwehrjugend

Die Jugendgruppe der Michelfelder Feuerwehr hat beim 6. Action-Day Unterfranken in Schwärzelbach bei Bad Kissingen einen beachtlichen 8. Platz erzielt, heißt es in einer Pressemitteilung. Veranstalter des Leistungswettkampfes war die Unterfränkische Bezirksjugendfeuerwehr. Es waren 30 Jugendgruppen im Wettbewerb. Zehn unterschiedliche Stationen mussten die Mannschaften durchlaufen. Es wurde nicht nur feuerwehrtechnisches Wissen abgefragt, sondern auch die Geschicklichkeit, der Geschmack und der Tastsinn waren gefordert. Die Aufgaben wurden mit Punkten bewertet. Die Michelfelder schafften es bis in den Bereich des ersten Viertels der Plätze. Weiterhin waren sie auch die beste Jugendgruppe aus dem Landkreis Kitzingen. Zu seinem ersten Einsatz außerhalb des eigenen Landkreises kam auch der neue Mannschaftstransporter, der bei der Fahrt zum Wettkampfort gute Dienste tat. Im Bild (hinten, von links): Julian Schmidt, Jugendwart Patrick Moser, Moritz Wahner, Philip Bemmerer, Ferdinand Leybach, Leon Wigand; (vorne, von links): Lukas Moser, Anton Wahner, Jonas Lutz und Laura Bemmerer. Foto: Michael Kraft