Gute Ergebnisse bei der Zuchtschau

Sogar einen kleinen Teich hatten sie aufgebaut, die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Kitzingen, bei ihrer Zuchtschau für Geflügel am Wochenende, um den Besuchern die Wasservögel in ihrem natürlichen Umfeld zeigen zu können. Insgesamt waren im Bauhof der Stadt in der Äußeren Sulzfelder Straße 189 Tiere von 19 Ausstellern zu sehen, davon rund 20 Tiere von drei Jugendausstellern.