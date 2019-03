Gute Entwicklung der Chorgemeinschaft

Seit April 2017 gibt es die Chorgemeinschaft Mainbernheim/Sickershausen. "Sie hat sich gut entwickelt und ein Glücksgriff ist Chorleiterin Maria-Theresa Bäumler, die ihre Arbeit sehr gut macht", sagte Vorsitzender Günter Biener bei der Jahresversammlung des Mainbernheimer Männergesangvereins am Mittwochabend im Haus der Kirchengemeinde. Der Vorsitzende bedankte sich nicht nur bei ihr für ihr Engagement, sondern auch bei Ehrenchorleiter Karl-Heinz Wolbert, der derzeit den Männerchor dirigiert, da die Chorleiterin in Argentinien weilt.

Er freute sich darüber, dass im vergangenen Jahr wieder mehr Auftritte das Chorleben prägten und im Juli das traditionelle Sommerkonzert in der Mainbernheimer Mehrzweckhalle stattfinden konnte. Zu den Höhepunkten bei den Auftritten der Sänger aus Mainbernheim und Sickershausen gehörten auch die Mitwirkung beim Liederabend in Michelfeld, das Vereinsjubiläum des Wiesenbronner Gesangvereins, das Gruppen-Sängerfest der Sängergruppe Kitzingen in der Mainbernheimer Mehrzweckhalle und das Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Mainbernheim.

Zu den geselligen Veranstaltungen zählten der Tagesausflug nach Bamberg und in die Fränkische Schweiz und die "Fahrt ins Blaue", die nach Bullenheim führte. Die Sänger waren sich einig, dass sie wieder beim Aufstellen des Maibaums in Mainbernheim Lieder singen und beim Schlossparksingen im Mai in Rüdenhausen dabei sind. Noch zu klären ist die Teilnahme beim Gruppen-Sängerfest am 21. Juli in Großlangheim, zu dem Sängergruppenvorsitzende Elke Kuhn einlud. Zufrieden waren die Mitglieder mit den Berichten von Kassier Alfred Franz und Schriftführer Jürgen Korb, dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt.

Geehrt wurden für 40 Jahre Singen im Chor: Heinrich Blumhöfer und Fred Müller und für zehn Jahre Jürgen Korb