Kitzingen vor 1 Stunde

Gute Aussichten für Malergesellen

Die Berufswelt begrüßt sie mit offenen Armen, die frisch gebackenen Gesellen der Kitzinger Maler- und Lackiererinnung, die am Mittwochabend bei der Freisprechungsfeier im Hotel Deutsches Haus ihren Gesellenbrief erhielten. Tüchtige Handwerker werden in der Berufswelt mehr denn je dringend gebraucht, stellten die Verantwortlichen der Innung und aus der Berufsschule fest. Obermeister Thorsten Wahner freute sich über neun neue Gesellen, „da es in den letzten Jahren weniger waren“. Er stellte auch den Anteil der Meister, Ausbilder und Lehrer zum erfolgreichen Abschneiden bei der Gesellenprüfung heraus, „da sie die Richtung vorgegeben haben“.