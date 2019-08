Kleinlangheim vor 51 Minuten

Gutachten unter dem Grenzwert

Wegen eines Normenkontrollverfahrens warn für das Baugebiet Am Graben in Kleinlangheim weitere Gutachten nötig geworden. In der Sitzung des Gemeinderates Kleinlangheim gab Bürgermeisterin Gerlinde Stier Ergebnisse bekannt: Im Falle der Bebauung sei keine Beeinträchtigung des benachbarten Wohngebiets festzustellen.