SULZFELD vor 3 Stunden

Günstige Containerlösung oder Neubau

Den Sulzfelder Gemeinderäten bliebt nichts anderes übrig als viel Geld in die Hand zu nehmen, wollen sie ihre Grundschule als Außenstelle der Kitzinger St. Hedwig-Schule erhalten. Das Schulgebäude ist sanierungsbedürftig, reicht vom Platz her jetzt schon kaum noch aus und mit einem provisorischen Container kommt die Schule gerade noch so über die Runden. In der Ratssitzung am Dienstag präsentierte der beauftragte Architekt Christian Küster mögliche Varianten, wie die Probleme gelöst werden können.