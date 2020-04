Gudrun Kämereit feierte 80. Geburtstag

80. Geburtstag feierte am Dienstag die Kleinlangheimer Ehrenchorleiterin Gudrun Kämereit, geborene Hügelschäfer. Als waschechte Kleinlangheimerin im elterlichen Anwesen in der Ortsmitte aufgewachsen, fand sie nach Besuch der Grund- und Hauptschule und der Kitzinger Handelsschule Arbeit bei der Kitzinger Zeitung, wo der Schwerpunkt auf dem Redigieren von Artikeln lag. Heute noch erinnert sie sich an die Mittagspausen, in denen regelmäßig Schafkopf gespielt wurde, was sie im elterlichen Gasthaus "Goldenes Lamm" gelernt hatte.

Ihren Mann Siegfried kennen zu lernen, den sie 1960 heiratete, fiel ihr nicht schwer, da er aus dem Nachbaranwesen stammte. Drei Jahre wohnte sie in Wilhemshaven, da ihr Mann sechs Jahre in Diensten der Marine stand. Die Sehnsucht nach der Heimat trieb die beiden wieder in den Heimatort zurück und Gudrun Kämereit arbeitete dann noch zwei Jahre bei der Zeitung, bis sie dann hauptsächlich als Klavierlehrerin beschäftigt war. Zudem galt es auch noch, drei Kinder groß zu ziehen, das Haus in der Blumenstraße wurde 1972 gebaut.

Geprägt war ihr Leben von der Musik, war sie doch 34 Jahre Chorleiterin beim Kleinlangheimer Gesangverein, wo sie Frauen- und Männerchor und bei besonderen Gelegenheiten den gemischten Chor dirigierte. Den hatte sie 1980 zum Kirchenburgfest ins Leben gerufen und als danach etliche Frauen weiter singen wollten, blieb die "gemischte Abteilung" bestehen. "Es war eine schöne Zeit trotz vieler Arbeit", so ihr Resümee zu diesem Lebensabschnitt.

Aufgrund ihres großen Einsatzes für den Chorgesang erhielt sie die höchsten Auszeichnungen des fränkischen und deutschen Sängerbundes und wurde 2010 Ehrenchorleiterin des Kleinlangheimer Gesangvereins. 25 Jahre spielte sie in der evangelischen Kirche die Orgel bei Gottesdiensten, Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern. Sie hat bis heute nicht vergessen, dass sie drei Tage lang übte, als sie mit 14 Jahren am Ostersonntag das erste Mal Orgel spielte.

Musik auf dem Akkordeon oder dem Klavier machte sie bei den verschiedensten Gelegenheiten von privaten Feten über Weinproben und Tanzveranstaltungen bis hin zu Vereinsfesten, eine zeitlang auch in einer Band.

Bürgermeisterin Gerlinde Stier bedankte sich für den großen Einsatz für die Gemeinde und für langjährige Treue zur Schützengilde und zum Sportverein. Am Jubeltag gratulierten auch drei Enkelkinder.