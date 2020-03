Gruß und Appell aus der Klinik Kitzinger Land

Die Botschaft ist deutlich und wird zurzeit von immer mehr Krankenhäusern verbreitet: "Wir bleiben für euch da! Bitte, bleibt ihr für uns daheim!" Diesen Appell richten nun auch Beschäftigte der Klinik Kitzinger Land an die Bevölkerung. Der Gedanke dahinter: Nur wenn die Menschen sich nicht treffen, kann die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Und damit erkranken nicht nur weniger Menschen, sondern die Kliniken bleiben in der Lage, Kranke umfassend zu behandeln. Das Foto schickte uns die Intensivstation der Klinik in Kitzingen.