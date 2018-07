Grundweg wird auf Sanierung geprüft

Die Bürger im Geiselwinder Gemeindeteil Dürrnbuch bekommen in Kürze eine neue Straße. Wie Bürgermeister Ernst Nickel in der Bürgerversammlung mitteilte, ist die Sanierung der Kreisstraße von Dürrnbuch bis zum Ortseingang von Rehweiler in der Zeit etwa zwischen dem 16. und 18. August vorgesehen. Für den Zeitraum der Reparatur wird die gesamte Strecke gesperrt, Bauträger ist der Landkreis.

Schlechter Zustand

Schwieriger dürfte es bei einer anderen Straße werden, die viele Dürrnbucher ebenso gerne hergerichtet hätten. Der so genannte Grundweg zum Nachbarort sei in einem sehr schlechten Zustand, wurde bei der Versammlung moniert. Die Kommune möge doch die rund zwei Kilometer lange Gemeindestraße sanieren, hieß es.

Bürgermeister Nickel antwortete, dass sich der Bauausschuss des Gemeinderates das Ganze zunächst einmal anschauen werde. Es gelte zu prüfen, welche Kosten anfallen und vor allem, ob Möglichkeiten zur Förderung bestünden. Er werde bei den entsprechenden Stellen nachfragen, sicherte Nickel zu.

Weitere Verbesserungsvorschläge

Von den immerhin zur Versammlung gekommenen 22 Bürgern gab es außerdem kleinere Anregungen für Verbesserungen im 120-Einwohner-Dorf. So wurde gewünscht, dass der Spielplatz neue Spielgeräte bekommen solle, zudem müsse der Sand und Kies dort ausgetauscht werden. Auch das werde man sich vor Ort anschauen, so der Bürgermeister. Geld für die neuen Spielgeräte werde man für das nächste Jahr in den Etat nehmen.

Dazu wiesen die Bürger darauf hin, dass am Friedhof einige Verbesserungen nötig wären. So seien an der dortigen Kapelle zwei Fenster zu erneuern. Ein neuer Ständer für die Gießkannen wäre angebracht, zudem solle der Standort für die Abfallbehälter verändert werden. Insgesamt sprach Bürgermeister Nickel von einer „recht harmonischen Versammlung.“ Er trug die Neuigkeiten aus der Gemeindepolitik vor und informierte über das Kommende.