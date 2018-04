Grundstückspreise dürften steigen

Eigentlich hatten die Fachleute bei Grabungen im geplanten Erweiterungsgebiet des Baugebiets Ohrenberg mit dem Fund einer Keltenschanze gerechnet. Doch von der rund 2000 Jahre alten historischen Siedlungsanlage ist nicht mehr viel erhalten.

Allerdings stieß die Grabung auf vier Gräber, die wohl rund 4500 Jahre alt sein dürften und vom Landesamt für Denkmalpflege gesichert wurden. Noch seien, so Bürgermeister Herbert Biebelriether in der Marktbreiter Ratssitzung am Montagabend, einige weitere Schürfungen auf dem Gelände, auf dem auch die AWO ihr neues -Altenbetreuungszentrum bauen möchte, nötig. Über die weitere Vorgehensweise berieten die Räte anschließend nichtöffentlich. Biebelriether machte aber deutlich, dass sich die Grundstückspreise gegenüber der bisherigen Bebauung erhöhen dürften.

Am Tag des offenen Denkmals am 9. September wird sich die Stadt mit dem Schloss, dem Archiv, dem Kranen und Führungen beteiligen, da dies zum Thema „Entdecken, was uns verbindet“ gut passe, so der Bürgermeister und damit „ein ausreichendes Programm“ erstellt werden könne.

Den Vorschlägen des Kreisverbands des Gemeindetags folgend, wird auch Marktbreit den Zuschuss zum Tierheim auf 70 Cent pro Einwohner erhöhen. Ein Vorschlag von Werner Hund, den Betrag auf 90 Cent festzulegen, wurde abgelehnt. Allerdings behalten sich die Räte vor, bei einem Neubau oder einer Sanierung der Station in Kitzingen Zuschüsse zu gewähren.

Eigentlich würden zwei Amtstafeln, je eine an den Rathäusern in Marktbreit und Gnodstadt genügen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Derzeit gibt es in Marktbreit allerdings acht solcher Kästen, die teilweise in marodem Zustand und zu klein sind. Ein Verwaltungsvorschlag, die Zahl der Amtstafeln auf fünf zu reduzieren, wurde heftig diskutiert. Am Ende einigte sich das Gremium auf den Verwaltungsvorschlag.

Der Auftrag für den bei der Neugestaltung des Mainufers geplanten Pavillon wurde für rund 28 700 Euro an die Firma Kimmelmann aus Igersheim vergeben.