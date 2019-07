Wiesenbronn vor 1 Stunde

Grundstücksmauer gerammt

In der Zeit von Freitag, 7 Uhr bis Montag, 7 Uhr, rammte ein unbekannter Autofahrer in der Koboldstraße in Wiesenbronn eine Grundstücksmauer. Diese wurde dadurch erheblich beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Schadensverursacher. Am Mauerwerk entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.