Kitzingen vor 1 Stunde

Grundstücksmauer angefahren

In der Flugplatzstraße in Kitzingen wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Grundstücksmauer angefahren und beschädigt. Laut Polizeibericht beträgt der Schaden circa 500 Euro. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.