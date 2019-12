Markt Einersheim vor 1 Stunde

Grundschule schnürt Weihnachtspäckchen für Rumänien

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Grundschule Hellmitzheimer Bucht in Markt Einersheim wieder an der Weihnachtspäckchen-Aktion der Rumänienhilfe Karl aus Bibergau in Dettelbach. Über 80 verzierte Pakete von 108 Schülern wurden von den Grundschülern zuhause gepackt, in den letzten Tagen angeschleppt und am vergangenen Freitag vom Schulleiter Schuhmann in Dettelbach abgegeben. Die Schulleitung freute sich über die rege Beteiligung und das große Interesse der Kinder, schreibt sie in einer Pressemitteilung.