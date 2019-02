Grundschule: Aufführung vor Landtagspräsidentin und Kultusminister

Bereits im vergangenen Schuljahr hatte sich die 4. Klasse der Grundschule Sommerach mit dem besonderen Geschichtsereignis "200 Jahre Bayerische Verfassung" beschäftigt und bei der Darbietung im Rahmen des Schulfestes viel Beifall bekommen. Bei der Abschlussveranstaltung beteiligte sich die Grundschule erneut mit der 4. Klasse, diesmal mit dem Projekt "Die Stände-Versammlung von 1819 und ihre Abgeordneten“. Hierzu bekam die Schule nun die Einladung vom Kultusministerium zur Aufführung, in der es um den Abgeordneten Wilhelm Joseph Behr (1775-1851, Vertreter der Universität Würzburg und ehemaliger Oberbürgermeister von Würzburg) geht. 13 Schulen nahmen teil, darunter Gymnasien, Real- und Berufsschulen und die Sommeracher als einzige Grundschule. Die 17 Schüler aus Sommerach und Nordheim erhielten für ihre Darstellung im Kultusministerium riesigen Applaus, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Besonders gefiel der Landtagspräsidentin Ilse Aigner und dem Staatsminister Michael Piazolo sowie etwa 150 Zuhörern ein Rap (Sprechgesang) über das Leben des Abgeordneten Behr als Mitglied der Ständeversammlung. Nach der großartigen Präsentation der Schüler lud Minister Piazolo die Schulklasse in sein Ministerzimmer ein. Begleitet wurde die Klasse von den Lehrerinnen Eva Preißinger und Anja Bäuerlein sowie Nils Eichinger (sozialer Freiwilligendienst) und Museumspädagogin Katja Kraus, die beim Projekt behilflich war. Bürgermeister Elmar Henke war stolz auf die Leistungen der Schüler und führte anschließend im Rahmen eines Stadtrundganges die Gruppe zu den Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Die Auszeichnung im Kultusministerium sei ein "historischer Meilenstein" in der knapp 530-jährigen Geschichte der Schule von Sommerach, sagte Henke.