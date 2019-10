Gaukönigshofen vor 43 Minuten

Grundschüler punkten bei den Mathemeisterschaften

Bereits zum zwölften Mal in Folge beteiligte sich die Grundschule Sonderhofen an den Unterfränkischen Mathematikmeisterschaften. Der Wettbewerb wird jährlich von der Regierung von Unterfranken in Kooperation mit den Volks- und Raiffeisenbanken ausgeführt, heißt es in einer Mitteilung. In getrennter Wertung bearbeiteten Mädchen und Jungen der vierten Jahrgangsstufe Mathematikaufgaben zu den Themen logisches Denkvermögen und visuelle Wahrnehmungsfähigkeit. Nach einem spannenden Stechen ging bei den Mädchen Emma Lückhof und bei den Jungen Samuel Rauh als Sieger hervor. Beide vertreten nun ihre Grundschule bei der zweiten Runde am 14. November auf Schulamtsebene. Im Schulhaus Gaukönigshofen gratulierten Klassenleiterin Daniela Kreßmann und Kundenberaterin Alexandra Heer von der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen allen Schülern für die erfolgreiche Teilnahme und überreichten Geschenke an die Schulsieger sowie Trostpreise für alle Teilnehmer.