Grundschüler besuchen Bauernhof

Einen Schultag der etwas anderen Art erlebten die Kinder der Klassen 4a und 4 b der Grundschule Mainbernheim. Die Kinder machten sich mit ihren Lehrkräften auf den Weg zum Bauernhof der Familie Drobek in Willanzheim. Dort lernten sie einen Milchviehstall und deren Bewohner kennen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kühe wurden genau betrachtet und es wurde gelernt, wie die Kälber aufwachsen und welche Kuhrassen es gibt. Nach einem Picknick auf der Wiese wurde der Melkstand und der Milchtank in Augenschein genommen. Außer dem Thema Milch lernten die Kinder auch etwas über Ackerfrüchte. Am Mittag ging es dann mit vielen neuen Eindrücken wieder in die Schule zurück.