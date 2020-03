Sommerach 16.03.2020

Grundschüler bei der Feuerwehr

Die dritte Klasse der Grundschule Sommerach mit ihrer Lehrerin Anja Bäuerlein besuchte die "Weininsel -Feuerwehr" in Sommerach. Der stellvertretende Kommandant Michael Karg zeigte den Schülern das Löschfahrzeug, den Mannschaftstransportwagen und die Drehleiter im Feuerwehrgerätehaus. Außerdem besichtigten die Kinder die Mannschafts- und Schulungsräume. Die Schüler erfuhren auch, welche Ausbildung und Übungen man als Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau absolvieren muss, um für den Ernstfall gerüstet zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders begeistert waren die Schüler von den unzähligen Gerätschaften, die die Feuerwehr bei jedem Einsatz dabei hat. Diese wurden von Michael Karg den Kindern genau erklärt. Beispielsweise gibt es das ABC nicht nur in der Schule. Auch die Größe der Feuerwehrschläuche wird damit festgelegt. Die vielen Geräte und Werkzeuge müssen, wie die Schulsachen, immer gut aufgeräumt und gepflegt werden, damit man schnell zupacken kann. Anschließend bedankten sich die Klassensprecherinnen und die Lehrerin beim Kommandanten für die sachkundige und kurzweilige Führung.