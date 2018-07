Marktbreit vor 1 Stunde

Grundschüler auf der Landesgartenschau

Was kann man aus Holz alles herstellen? Warum ist ein Mischwald besser als ein reiner Fichtenwald? Was passiert, wenn der Borkenkäfer kommt? Und: Wie lebt ein Baum eigentlich? Das alles waren Fragen, denen die Kinder der Klassen 3a und 3b der Grundschule Marktbreit nachgingen. Dazu hatten sie auf der Landesgartenschau in Würzburg den Workshop „Wald – ein großer cooler Freund“ gebucht. In spielerischen Übungen erfuhren die Schüler, dass Mischwälder nicht nur schöner für uns Menschen, sondern auch viel weniger anfällig für Schädlinge, Windbrüche oder Klimaveränderungen sind. Von zwei Förstern lernten sie, was alles im Stamm eines Baumes passiert, dass Bäume Zucker produzieren und für Menschen den lebensnotwendigen Sauerstoff herstellen. Anschließend war noch Zeit für ein Eis und einen Besuch auf dem großen Spielplatz. Foto: Brigitte Ertl