Grundsatzbeschluss für neues Löschfahrzeug

Schon seit vergangenem Jahr ist klar: die Obernbreiter Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug. Das alte LF 16 ist nun schon fast 30 Jahre alt, das neue bereits im vergangenen Jahr beantrag. Dem hatten die Räte auch zugestimmt und entsprechende Mittel für das knapp 400.000 Euro teure Fahrzeug in den Haushalt 2019 eingestellt. Allerdings fehlte für einen entsprechenden Zuschussantrag - knapp 120.000 Euro soll es an staatlicher Zuwendung geben - der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats. Der fiel am Donnerstagabend einstimmig - wobei die Erweiterung des Löschwasserbehälters von 2000 auf 2400 Liter gleich mit beschlossen wurden. Voraussetzung ist aber ein positiver Zuwendungsbescheid.

Einen Zuschuss stellten die Räte auch dem Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen in Aussicht. Der Verein möchte ein "Netzwerk jüdischer Friedhof Rödelsee" gründen. In diesem Netzwerk sollten sich alle Landkreisgemeinden organisieren, aus denen ehemalige Mitbürger auf diesem Friedhof beigesetzt sind. Mit dem Netzwerk soll es möglich sein, EU-Fördermittel zu erlangen. Diese wiederum sollen zur Verbesserung des Friedhofsumfelds eingesetzt werden. Grundsätzlich stimmten die Räte dem zu, wollen aber auch den Förderverein ehemalige Synagoge Obernbreit mit einbezogen sehen. Vor Festlegung der Zuschusshöhe möchte Obernbreit näheres über die Kosten wissen und nimmt das Angebot einer Führung auf dem Friedhof gerne an.

Auch den heimischen Friedhof möchte Bürgermeister Bernhard Brückner mit seinen Räte begehen. Zum einen soll eine Alternative zum Arkadengang für historische Grabsteine gefunden werden. Diese Schutzmaßnahme wurde wegen zu hoher Kosten verworfen. Zum anderen sollen die Räte sich Gedanken machen, was mit den leeren Grabstellen geschehen soll. Terminvorschlag: 29. Dezember, um "nach den Feiertagen frische Luft zu schnappen".

Die Kontrolle der Spielplätze hat einige Mängel aufgezeigt, die aber großteils vom Bauhof zu beseitigen sind. Unter anderem wurden die Steine am Wasserspielplatz am Rathaus und an der Pröschelswiese bemängelt: Die sind zu scharfkantig. Hier ist wohl Schleifarbeit nötig.