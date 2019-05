Grundausbildung für den Feuerwehrdienst bestanden

Mit Erfolg absolvierten 22 Feuerwehrfrauen und -männer der Stadt und VG Kitzingen die Prüfung des Basismoduls „Modulare Truppausbildung“. Dieses Modul stellt die Grundausbildung der Feuerwehren dar und hat die ehemalige Truppmann- und Truppführer-Ausbildung sowie die Funkausbildung abgelöst, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Seit Januar wurden den Teilnehmern in 120 Stunden Ausbildung grundlegende Lerninhalte in Theorie und Praxis vermittelt. Mit Ablegen der Prüfung endet der zentral durchgeführte Teil der Ausbildung. In den nächsten zwei Jahren werden die Teilnehmer in den jeweiligen Heimatfeuerwehren weiter ausgebildet. Nach Ablauf dieser zwei Jahre und mindestens 40 Stunden dokumentierter Ausbildung wird die Abschlussprüfung auf dem Programm stehen.

Genau diese Abschlussprüfung fand für einen anderen Teilnehmerkreis ebenfalls bei der Feuerwehr Kitzingen statt. Hier stellten sich insgesamt 17 Feuerwehrfrauen und -männer den Prüfern der Landkreisführung bestehend aus Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht sowie den Kreisbrandmeistern Steffen Gernert und Mario Manfrini.

Das Basismodul haben diese Teilnehmer vor zwei Jahren erfolgreich ablegen und hatten jetzt teilweise weit über 100 Stunden weitere dokumentierte Ausbildung in den Feuerwehren durchlaufen. Alle Teilnehmer konnten die Prüfung erfolgreich ablegen und können somit ab sofort als Truppführer eingesetzt werden.

Der Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Kitzingen Matthias Gernert dankte den Teilnehmern beider Prüfungsgruppen sowie den Ausbildern unter der Leitung von Dominik Stengel für die investierte Zeit und merkte an, dass mit dem Ablegen der Prüfung nun alle Wege in der Feuerwehr offen stehen.