Grund-/Mittelschule: Einweihung verzögert sich

Der Abschluss des mit rund 10,6 Millionen Euro derzeit größten Bauprojekts der Stadt Kitzingen verzögert sich. Die Einweihung der Grund- und Hauptschule Siedlung wird erst im Frühjahr 2019 stattfinden.

Das hat die Stadt Kitzingen jetzt mitgeteilt und die Verschiebung der eigentlich für den 7. Dezember geplanten Einweihung mit „noch ausstehenden Restarbeiten beim Neubau“ begründet. Der neue Termin werde nach Absprache mit den Verantwortlichen für Frühjahr 2019 angesetzt (März/April), heißt es in der Mitteilung.

Hort ist in Betrieb

Die Einweihung des Großprojekts war nach Verzögerungen auf der Baustelle an der Danziger Straße 1 schon einmal verschoben worden. Als am 9. November die Schlüssel für den auf 75 Schüler ausgelegten Hort an die Arbeiterwohlfahrt übergeben wurde, waren die Verantwortlichen noch vom 7. Dezember ausgegangen. Eine offenbar zu optimistische Einschätzung.

Damit verzögert sich der Abschluss eines Projekts, dessen Umsetzung sich nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrats im Februar 2012 über sechs Jahre hinzieht. Drei Jahre hat es gedauert, bis der Stadtrat im Dezember 2015 endgültig grünes Licht für den Umbau und die Erweiterung der Schule gab. Dazu kamen der Neubau von Hort, Küche und Mensa sowie der Sporthalle. Bei der Gelegenheit hat der Stadtrat die Kosten auf 10,6 Millionen Euro festgelegt.

15 Monate später fand am 14. März 2017 der erste Spatenstich statt. Gleichzeitig begannen die Rohbauarbeiten, die im Dezember 2017 abgeschlossen waren. Am 8. Dezember wurde Richtfest gefeiert, der Ausbau begann. Rechtzeitig zum Schulbeginn war im September die Mittelschule fertig, einen Monat später auch die Räume der Grundschule. Dass es mit Mensa und Hort nicht termingerecht lief, lag auch am Jahrhundertsommer. Die hohen Außentemperaturen haben dafür gesorgt, dass der Sicht-Estrich nicht wie geplant im August verbaut werden konnte. Deshalb gingen der Hort und die Mittagsbetreuung erst Anfang November in Betrieb.

Was im November und auch heute noch fehlt, sind Teile der Außenanlage und die Sporthalle. Die ist in den Sommerferien abgerissen worden und wächst derzeit in die Höhe. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen. Ob die dann gemeinsam mit der Schule eingeweiht wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass danach noch die Sanierung des Sportgeländes ansteht.