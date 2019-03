Grüner Buchs und bunte Eier

Viel Mühe haben sich die Kleinlangheimer Landfrauen gemacht und rechtzeitig zum Markt „Frühlingserwachen“, am Sonntag, 31. März, den Brunnen am Rathaus mit einem Kranzgebinde aus frischem Grün und bunten Ostereiern geschmückt. Wenn auch Sie einen Brunnen österlich herausgeputzt haben: Einfach ein Foto machen und per Mail an redaktion.kitzingen@mainpost.de senden. Bitte schicken Sie das Bild getrennt vom Text als jpg-Datei (800 bis 1000 Kilobyte) und vergessen Sie nicht den Namen des Fotografen. Einsendeschluss ist der 15. April.