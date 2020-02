Grüne ohne Landratskandidat und ohne Wahlempfehlung

Bündnis 90/Die Grünen werden zur Kommunalwahl 2020 keinen eigenen Landratskandidaten aufstellen und sprechen auch keine Wahlempfehlung aus. Deswegen legte die Partei den Landratskandidaten, Tamara Bischof (FW) und Timo Markert (CSU), einen Fragenkatalog vor, um gemeinsame Positionen für eine nachhaltige Kreispolitik in den nächsten sechs Jahren zu finden.

Wie die Grünen in einer Pressemitteilung schreiben, habe es mit Bischof in einigen Punkten wie der Entwicklung des ÖPNV und dem Thema Energiesparen gemeinsame Schnittmengen gegeben, aber in anderen Bereichen wie der Ökologie unterschiedliche Ansichten.

Auch der CSU-Landratskandidat habe sich hinsichtlich klimapolitischer und ökologischer Fragestellung unerwartet offen präsentiert. Mit Markerts ablehnender Haltung zur Reaktivierung der Steigerwaldbahn sei er allerdings in einem zentralen Thema nicht auf gleicher Wellenlänge. Deren Kreistags-Fraktionsvorsitzende Christa Büttner sagte: „Die künftige grüne Kreistagsfraktion wird dranbleiben, um den Zusagen der Landrätin und ihres Herausforderers Taten folgen zu lassen."

Unabhängig vom Ausgang der Wahl bieten die Grünen eine konstruktive und sachliche Zusammenarbeit an, endet die Pressemitteilung.