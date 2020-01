Kitzingen vor 45 Minuten

Grüne im Gespräch mit den Landratskandidaten

Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Kitzingen werden zur Kommunalwahl 2020 keinen eigenen Landratskandidaten aufstellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Deswegen legten die Grünen der Kandidatin der Freien Wähler, Tamara Bischof, nun einen Fragenkatalog vor, um gemeinsame Positionen für eine nachhaltige Kreispolitik in den nächsten sechs Jahren zu finden. Es wurde aus den Antworten deutlich, dass es in einigen Punkten wie der Entwicklung des ÖPNV und dem Thema Energiesparen gemeinsame Schnittmengen gibt, aber in anderen Bereichen wie der Ökologie durchaus unterschiedliche Ansichten bestehen.