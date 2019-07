Kitzingen vor 1 Stunde

Grüne Jugend Kitzingen sammelte Müll

Zur ersten gemeinsamen Müllsammelaktion war die Grüne Jugend (GJ) Kitzingen mit ihrer Sprecherin Melanie Stöcklein im Stadtgebiet unterwegs. Start war am Falterturm und es wurden laut Mitteilung Zigarettenstummel und Kleinmüll gefunden.Auf dem gesamten Hindenburgring wurden einige Zigarettenschachteln, Abschminktücher und viele Plastikreste gesammelt. Unter der Eisenbahnbrücke waren es vor allem leere Alkoholflaschen.Auch befinden sich dort viele Glasscherben, die vor allem für Hunde eine Gefahr darstellen. Da sich in Kitzingen auch ein McDonalds befindet, wurden auf der Repperndorfer Straße viele Strohalme, Becher und alte Tüten gefunden, die entweder aus fahrenden Autos oder von Jugendlichen dorthin geworfen wurden. Insgesamt konnten neben einigen Kilos an Papier- und Plastikmüll auch 59 Glasflaschen gesammelt werden. Hierbei müssen auch besondere Funde, wie eine volle Kiste Klopfer, erwähnt werden. Laut Mitteilung will die GJ diese Aktion in naher Zukunft wiederholen.