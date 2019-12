Rödelsee vor 44 Minuten

Grünabfälle gerieten in Brand

Auf dem Häckselplatz der Gemeinde Rödelsee gerieten in der Nacht auf Freitag Grünabfälle in Brand. Laut Polizeibericht waren dort auf einer Fläche von circa 50 mal 50 Meter Grünabfälle bis zu drei Meter hoch aufgetürmt. Diese gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Um das Feuer zu löschen, waren die Feuerwehren aus Rödelsee und Fröhstockheim im Einsatz. Auch der zuständige Bauhof unterstützte die Arbeiten. Verletzt wurde niemand.