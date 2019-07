Dettelbach vor 57 Minuten

Großvieh und Kälber beim Zuchtviehmarkt in der Frankenhalle

Der Rinderzuchtverband Franken hält seinen nächsten Markt am Dienstag, 16. Juli, in der Frankenhalle in Dettelbach ab. Ab 10 Uhr ist dort Versteigerung in folgender Reihenfolge: Bullen, Kühe, Kalbinnen, Jungrinder, ab 13 Uhr ist Kälbermarkt. Es sind 40 Stück Großvieh und etwa 300 Kälber gemeldet, teilte der Rinderzuchtverband mit. Katalogisiert sind 5 Jungbullen (2 FV, 3 GV).