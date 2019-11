Großlangheim vor 18 Minuten

Großlangheimer Kirchturmuhr restauriert

Wer in Großlangheim ohne Uhr unterwegs ist und die Tageszeit wissen will, der kann sich jetzt wieder an der Kirchturmuhr orientieren, die nach aufwendiger Restaurierung aufgrund von Rostschäden wieder an der West- und Südseite des Turms die Zeit verkündet. Möglich wurde die Sanierung durch eine großzügige Spende aus dem RV-Gewinnsparen, wofür sich Bürgermeister Karl Höchner herzlich bedankte, da die Gemeinde Großlangheim Baulastträger des Kirchturms und somit für die "Außenhaut" zuständig ist. Eine Scheckübergabe wird noch stattfinden.