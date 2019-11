Großlangheimer Advent am 1. Advent

In Großlangheim beginnt der Adventsbasar am 1. Adventssonntag, 1. Dezember, heißt es in einer Pressemitteilung. Von 11 bis 18 Uhr wird in der Ortsmitte ein vorweihnachtliches Rahmenprogramm geboten und Selbsterzeuger bieten ihre Produkte aus Hof und Garten und es werden gebastelte Advents- und Weihnachtsartikel angeboten. Das "Original Langemer Weihnachtsmännla" verteilt süße Überraschungen und das Kinderbähnle fährt.

Unter dem Motto „Kindern ein Lächeln schenken“ gibt es ein musikalisches Benefiz-Programm. Nach dem Erfolg des neuen „Großlangheimer Advent“ vergangenes Jahr hat sich die Gemeinde als Marktbetreiber wieder die Großlangheimer Sängerin und Musikerin Petra Sterk ins Boot geholt, die zusammen mit den Chören des Gesangvereins, den Langermer Musikanten, der Schülerband der staatlichen Realschule Kitzingen, „The famous inofficials“, sowie ihren eigenen Musikschülern und Solisten eine musikalische Einstimmung auf den Advent und Weihnachten gibt.

Über den ganzen Nachmittag verteilt sind es drei Konzerte, angefangen um 14 Uhr mit den Chören des MGV, um 15.30 Uhr das Jugendkonzert „kids für kids“ und abgerundet wird das ganze ab 17 Uhr mit „swinging christmas“ der Langermer Musikanten. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der ökumenischen Initiative "Kinder ein Lächeln schenken" werden erbeten.