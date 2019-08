Großlangheim vor 19 Minuten

Großlangheim bei Schulsanierung dabei

"Unsere Kinder erhalten in der Wiesentheider Nikolaus-Fey-Schule eine hervorragende Grund- und Weiterbildung und künftige schulische Anforderungen müssen erfüllt werden". Dieser Aussage von Bürgermeister Karl Höchner in der Ratssitzung am Dienstagabend schloss sich das Ratsgremium an und stimmte geschlossen für die Großlangheimer Beteiligung bei Umbau, Erweiterung und Sanierung der 1972 erbauten Schule.