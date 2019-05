Großes Ritterlager am Main

Zum zweiten Marktbreiter Altstadtgenuss mit Ritterlager am Main lädt die Stadt am Wochenende 1. und 2. Juni ein (Samstag, 13 bis 22 Uhr und Sonntag, 11 bis 18 Uhr).

Wie es in einer Mitteilung der Touristinformation heißt, finden diese Veranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten zur 200 Jahre Stadterhebung statt. Eine Reihe von Ausstellern haben ihr Kommen zugesagt. Darunter Gartendeko, Goldschmuck oder Selbstgenähtes für Kinder. Ein Bühnen- und Musikprogramm von uriger fränkischer Volksmusik bis hin zu Latino und 50er bis 60er Jahre-Musik runden das Programm ab, heißt es weiter. Auch die Deutsche Post wird mit einem Sonderpostamt und eigens für Marktbreit kreierten Sonderpostmarken und einem Sonderpoststempeln vertreten sein.

Am Main herrscht mittelalterliches Treiben im großen Ritterlager und zum Abschluss des zweiten Marktbreiter Altstadtgenusses wird ein Benefizkonzert mit den Jungen Streichersolisten Würzburg in der evangelischen Stadtkirche St. Nikolai am Sonntag um 18 Uhr stattfinden.