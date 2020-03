Großer Zuspruch beim Bürgerfest im Bürgerzentrum

Zu einem Bürgerfest mit kostenfreien Speisen, Getränken, Musik und Unterhaltung hatten die Mitgliedsvereine des Bürgerzentrums in Kitzingen am Samstag eingeladen.

"Ausverkauft" meldeten die ehrenamtlichen Helferinnen von Bürgerstube und Bürgercafé, die mit kostenfreien Würstchen, Getränken, Kaffee und Kuchen für die Bewirtung sorgten. In der guten Stube lauschten die Gäste Wunschmusikunterhaltung und nutzten die ruhige Zeit zum Plausch, zum Gespräch und Informationsaustasuch.

An den Tischen des Bürgercafés stand die bevorstehende Schließung des Bürgerzentrums im Mittelpunkt der Unterhaltung. Zeitweilig reichten die Sitzplätze nicht mehr aus. Einige Mitgliedsvereine gewährten Einblick in ihr Schaffen im Bürgerzentrum. Zahllose Einträge im ausliegenden Gästebuch bekundeten die begeisternde und ansprechende fast heimelige Atmosphäre, die in der Bürgerstube angetroffen wurde.

Zwar war die Bewirtung kostenfrei, doch ließen es sich die meisten dankbaren Besucher nicht nehmen, ein aufgestelltes Spendenschwein zu befüllen.