Großer Sport mit kleinem Ball

Unter dem Motto „Bring neuen Schwung in Deine Gesundheit“ lädt der Golfclub Kitzingen am Freitag, 27. April, zum aktiven Golf-Gesundheitstag ein. Von 15 bis 19 Uhr kann jeder auf der Golfanlage im Lailachweg 1 (Zufahrt über den Steigweg) den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich ausprobieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung.

Warum Golf ein rundum gesunder Sport ist, erfährt man ab 15 Uhr in drei Kurzvorträgen von Gesundheitsexperten. Auf dem Übungsplatz können die Teilnehmer unter Anleitung von erfahrenen Spielern üben und anschließend ihr erstes Turnier mitspielen. Anmeldung ist nicht erforderlich.