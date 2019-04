Großer Einsatz für kleine Kirchenstiftung

Eine sehr seltene Ehrung für langjähriges Engagement in der Pfarrgemeinde haben Elisabeth Schneider und Arnold Sauer in Köhler erfahren. Die langjährige Mitglieder der Kirchenverwaltung Köhler (Pfarreiengemeinschaft St. Urban an der Mainschleife), eine der kleinsten Kirchenstiftungen der Diözese Würzburg, bekamen bei ihrem Abschiedsgottesdienst von Pfarrer i.R. Anton Heußlein die Ehrennadel der Diözese Würzburg.

Arnold Sauer war insgesamt 48 Jahre Mitglied der Kirchenverwaltung, davon 18 Jahre als Kirchenpfleger. Elisabeth Schneider hat sich 30 Jahre im Gremium und der Gemeinde engagiert. In die Amtszeit von Sauer fiel vor ein paar Jahren auch die umfassende Renovierung der kleinen Kirche in Köhler. Dafür vor allem dankte ihm sein Sohn Michael, der seinen Vater nun auch im Amt des Kirchenpflegers „beerbt“ hat.

Michaela Sauer, die Köhler im gemeinsamen Pfarrgemeinderat Escherndorf vertritt, hatte für beide außerdem Blumen dabei.