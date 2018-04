Großeinsatz mit Lkw-Kran

Am Dienstagnachmittag fuhr ein Berufskraftfahrer mit einem Sattelzug die Hauptstraße in Marktsteft entlang. In der Ortsmitte leitete ihn sein Navigationsgerät in den engen Seitenarm der Straße. Nachdem er nicht mehr vorwärts kam, versuchte er mit seinem Sattelzug zu rangieren. Hierbei blieb er am Balkongeländer eines Wohnhauses hängen. Nach weiteren erfolglosen Rangierversuchen wurde schließlich das Balkongeländer abmontiert. Doch auch diese Aktion war nicht von Erfolg gekrönt. Letztendlich musste ein angeforderter Lkw-Kran die Bergung vornehmen. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 13 000 Euro.