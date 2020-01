Große Schau der kleinen Tiere

Am Samstag, 4. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr und am Sonntag, 5. Januar, von 9 bis 16 Uhr, lädt der Kleintierzuchtverein Kitzingen zur Lokalschau.

In der Ausstellungshalle im städtischen Bauhof, Äußere Sulzfelder Straße 16, präsentieren 17 Aussteller, darunter auch drei Jugendliche, 189 Tiere aus dem Bereich Rasse- sowie Zier und Wildgeflügel, wie es in der Ankündigung heißt.

Drei Preisrichter aus Hessen, Bayern und Baden Württemberg bewerten die besten Tiere.

Der Artenschutzbeauftragte und 1. Vorsitzende, Uwe Hartmann, sowie Zuchtwart Sascha Kecke bieten am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr eine Führung an, um 13.30 Uhr gibt es eine spezielle Kinderführung. Treffpunkt ist jeweils das Foyer der Kantine. Dort bietet der Kleintierzuchtverein auch Kaffee und Kuchen und Mittagstisch am Sonntag an.

Außerdem gibt es eine Tombola mit vielen Preisen.