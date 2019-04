Grenzsteine in Hohenfeld sollen freigelegt werden

Zu einem Flurgang in der Gemarkung Hohenfeld brechen die Feldgeschworenen aus Sickershausen am Samstag, 13. April, auf. Das teilt die Stadt Kitzingen in einem Presseschreiben mit.

Die Grundstückseigentümer werden gebeten, rechtzeitig für die Freilegung der Grenzsteine zu sorgen, dabei müssen die Grenzzeichen erkennbar sein. Wer Mängel entdeckt, soll sie dem Feldgeschworenenobmann rechtzeitig mitteilen, es bestehe die Möglichkeit einer kostengünstigen Behebung, wie es in der Mitteilung heißt.

Auch die Mängel an stadteigenen Grundstücken werden behoben, die Kosten trägt der Verursacher.