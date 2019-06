Kitzingen 13.06.2019

Graues Herren-Rennrad gestohlen

Im Zeitraum vom 6. bis zum 12. Juni wurde am Bahnhofsplatz in Kitzingen ein Rennrad gestohlen. Der Besitzer hatte das graue Fahrrad, Marke Single Speed, am Fahrradabstellplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Dieb hat das Schloss gewaltsam durchtrennt. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 250 Euro.Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.