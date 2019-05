Albertshofen vor 1 Stunde

Graffiti gesprüht

Im Zeitraum vom 18. April und 2. Mai besprühten bislang unbekannte Täter an drei verschiedenen Örtlichkeiten verschiedenes Graffiti. In der Birkachstraße in Albertshofen wurden an einer Werbetafel silberne Schriftzeichen angebracht. Ebenfalls in der Birkachstraße besprühten die unbekannten Täter einen Stromkasten mit der schwarzen Zahl „187“. Dieselbe Zahl wurde auch in der Neubaustraße an einem Zigarettenautomat angebracht, berichtet die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro.