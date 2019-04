Graffiti gesprüht

Zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Oberen Bachgasse in Kitzingen die Hausfassade eines Einfamilienhauses, berichtet die Polizei. Auf die Fassade wurden mit blauer Farbe zwei etwa 70 Zentimeter lange Striche gesprüht. Es entstand Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.