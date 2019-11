Hüttenheim vor 1 Stunde

Graffiti auf Glascontainer gesprüht

In der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, ereignete sich in Hüttenheim am Sportplatz eine Sachbeschädigung, teilt die Polizei mit. Unbekannte besprühten einen hölzernen Unterstand und fünf Glascontainer mit schwarzer und silberner Farbe. Es wurden die Begriffe „ghost“ und „nero“ angebracht wobei ein Schaden von rund 500 Euro entstand.