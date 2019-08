Kitzingen vor 27 Minuten

Graffiti an Garage gesprüht

In der Zeit von Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ereignete sich in der Franzensbader Straße in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Unbekannte Täter besprühten laut Polizei mit hellgrüner Farbe eine Garagenwand. Es wurde der Schriftzug „GTA“ angebracht. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.