Kitzingen vor 38 Minuten

Graffiti: Unbekannter verschmiert Bank und Mauer

In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter in Kitzingen am Bleichwasen eine Parkbank und eine Betonmauer mit roter Farbe mit diversen Schriftzüge und Zahlencodes beschmiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150 Euro.