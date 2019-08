Graffiti-Schmierer in Rödelsee

Im Bereich der Küchenmeisterstraße, der Küchenmeisterhütte und der Wiesenbronner Straße in Rödelsee ereigneten sich im Zeitraum vom 21. August, 19 Uhr, und dem 23. August, 10 Uhr, mehrere Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter brachten an öffentlichen Einrichtungen verschiedene Graffitis (Zahl 187) mit roter und hellblauer Farbe an, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.