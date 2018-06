Grabnutzungsgebühren werden neu kalkuliert

Nach wie vor ein aktuelles Thema im Nordheimer Gemeinderat ist der Bau des Friedweinbergs, der auf einem 3600 Quadratmeter großen Areal oberhalb des bestehenden Friedhofes (wir berichteten) im Laufe dieses Sommers entstehen soll.

In der Sitzung am Montagabend beschäftigten sich die Gemeindevertreter mit der Anschaffung von Sitzbänken für den mittlerweile im Bau befindlichen Friedweinberg und prüften in diesem Zusammenhang ein Angebot. Dies beinhaltete gesägte, glatte Muschelkalkblöcke, die bei benötigten circa 15 laufenden Metern Kosten in Höhe von etwa 30 000 Euro mit sich bringen würden. Die offerierte Variante erschien den Räten schlichtweg zu teuer. Mehrheitlich tendierte man im Gremium zu normalen Sitz-, sprich Standardbänken, was nunmehr die Einholung weiterer Angebote zur Folge hat.

Wie Bürgermeister Guido Braun informierte, ist eine Neukalkulation der Grabnutzungsgebühren unumgänglich. Bei der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2016 wurde festgestellt, dass die Bestattungseinrichtung in Nordheim im genannten Zeitraum durchgehend einen hohen Zuschussbedarf aus allgemeinen Haushaltsmitteln auswies. Da die Kommune in der Vergangenheit den Gebührenbedarf des Bestattungswesens nur von Zeit zu Zeit um einen bestimmten Prozentsatz angehoben hatte, empfahlen die Prüfer, den Gebührenbedarf künftig auf der Grundlage einer Gebührenkalkulation zu ermitteln.

Der Ratsbeschluss war einstimmig: Um einen angemessenen Kostendeckungsgrad zu erreichen, wird in Anbetracht der neuen Baumaßnahme „Friedweinberg“ nunmehr ein externer Dienstleister mit der Neukalkulation der Grabnutzungsgebühren beauftragt.

Weitere Punkte im Gemeinderat:

• Positiv standen die Räte dem Zuschussantrag des Turn- und Sportvereins Nordheim gegenüber. Der Antragsteller erneuerte den Fangzaun am Sportgelände und musste hierfür 8000 Euro bezahlen. Die Gemeinde beteiligt sich laut einstimmigen Beschluss mit 800 Euro an den Gesamtkosten.

• Ebenfalls befürwortet wurde der Antrag des gemischten Chores „Cäcilia“, der einen einmaligen Übungsleiterzuschuss in Höhe von 200 Euro erhält. Mit dem Zuschuss, so Bürgermeister Braun, soll auch das Notenpotenzial erweitert werden.

• Ralf Bäuerlein fragte, ob sich hinsichtlich des geplanten „ALDI-Kreisels“ bei Volkach Neuigkeiten ergeben haben. Bekanntermaßen plant die Stadt Volkach, die beiden Industriegebiete mit dem geplanten Bauprojekt zu erschließen. Bei einer Zusammenkunft mit dem Stadtrat Volkach sprachen sich die Gemeindevertreter von Nordheim einstimmig gegen den Plan, eine zusätzliche Fahrspur auf der Staatsstraße 2260 bei Volkach, also kurz vor dem Kreisverkehr an der Aldi-Kreuzung zu installieren, aus. Mit dieser Maßnahme wollte man den Autofahrern aus Nordheim das Einbiegen in Richtung Volkach erleichtern. Nordheim will aber nach wie vor eine direkte Anbindung an den Kreisel. Laut Ratsbeschluss wird die Gemeinde nunmehr einen Anwalt beratend hinzuziehen.