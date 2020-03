Gottesdienste werden ins Internet verlegt

Der Pastorale Raum Sankt Benedikt mit den Pfarreiengemeinschaften Maininsel, Stadtschwarzach-Schwarzenau-Reupelsdorf, Großlangheim-Rödelsee, Kirchschönbach-Stadelschwarzach-Wiesentheid und St. Urban Volkach verlegt ab sofort aufgrund der Corona-Pandemie alle Wochentagsgottesdienste ins Internet. Dies teilt Dekan Peter Göttke in einem Presseschreiben mit.

Unter https://www.sankt-benedikt.org/livestream/ laden die Seelsorger des Pastoralen Raumes an den Wochentagen um 19 Uhr dazu ein, miteinander zu beten und Gottesdienst zu feiern. So soll auf diese Weise gerade in dieser so angespannten Zeit ein gemeinsames Gebetsnetz gebildet werden, dass alle Menschen trägt und hält.

Auch alle Feiern und Veranstaltungen entfallen

Diese Gottesdienste können nicht persönlich vor Ort besucht werden, sondern ausschließlich über das Internet mitgefeiert werden. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass alle in der aktuellen Gottesdienstordnung angesetzten Feiern und Veranstaltungen bis auf weiteres entfallen.

Die Pfarrbüros im Pastoralen Raum sind ab sofort in der kommenden Zeit für den Publikumsverkehr vor Ort geschlossen und bis auf weiteres nur noch telefonisch und über E-Mail erreichbar. Das Seelsorgspersonal ist aber wie üblich erreichbar.

Über alle neuen Entwicklungen und Angebote wird kontinuierlich und tagesaktuell über die Homepage des Pastoralen Raumes unter www.sankt-benedikt.org und über die Presse informiert, heißt es abschließend.