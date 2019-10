Dettelbach vor 32 Minuten

Gottesdienst zum Erntedankfest

Einen Familiengottesdienst zum Erntedankfest hat das Familiengottesdienstteam Dettelbach für den Vorabendgottesdienst zum Erntedank vorbereitet. Vikar Stephen und Gemeindereferent Christof Becker führten durch den Gottesdienst, an dessem Ende, Vikar Stephen die vor dem Altar abgelegten Früchte der Flur segnete, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Vikar zeigte sich auch sichtlich erfreut, dass einige Kinder zu dem Gottesdienst gekommen waren. Statt einer Predigt, wurde von verschiedenen Personen ein Sprechstück vorgetragen, in dem die Anwesenden aufgerufen wurden, ihre Ängste vor der Zukunft abzulegen, nachhaltig mit den Ressourcen der Natur umzugehen und liebevoller mit Umwelt, Tier- und Mensch zu sein. Begleitet wurde die Gemeinde musikalisch von der Augustinus-Combo. Zum Ende wurde Gemeindereferentin Petra Flachenecker der Gemeinde vorgestellt. Sie verstärkt das Seelsorgeteam in dem sie sich stundenweise verstärkt um die Arbeit mit Kindern kümmern möchte, heißt es am Ende der Mitteilung.