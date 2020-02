Stadtschwarzach vor 16 Minuten

Gottesdienst im Zeichen der Liebe in Stadtschwarzach

Der Ü30 Gottesdienst am Sonntag, 16. Februar, um 19 Uhr in der Heilig Kreuz Kirche in Stadtschwarzach steht ganz im Zeichen der Liebe. Unter dem Motto "Beziehungs-Weise" wird es laut Pressemitteilung um Wege der Beziehungsgestaltung zwischen Valentinstag und Alltag gehen. Von den jungen Musikern Patrick Günther (Klavier) und Tom Stryjski (Saxophon) werden passenden Lieder zum Thema "Liebe und Beziehungen" zu hören sein. In diesem etwas anderen Gottesdienst wird auch eine Segnung von Einzelnen und Paaren angeboten.