Am Johannistag feierten über 300 Gläubige aus der Pfarrei Prichsenstadt und darüber hinaus in der Lochmühle den „Gottesdienst der Begegnung“ mit anschließendem Gemeindefest. Pfarrer Erich Eyßelein hieß die große Schar fröhlicher Christen am „Fränkischen See Genezareth“ willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrei. Beim ökumenischen Gottesdienst wirkten die Prädikanten Michael Leisten und Armin Schulz, Lektor Bernd Reitwiesner, der Männergesangverein Altenschönbach unter der Leitung von Erich Zink und die Bläsergruppe „Krach mit Blech“ unter der Leitung von Max Grimm mit.